İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 60 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda biri kadın 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltıların El Halil, Cenin, Nablus, Ramallah, Selfit ve Kudüs'te gerçekleştiği aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden baskınlarda gözaltına alınanların sayısının 7 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, baskınlarda Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına da zarar verdiği de vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.