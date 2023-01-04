Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki evlerde arama yapan İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı.

Filistinlilerden birisinin İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurulduğu, diğerinin ise askeri aracın altında kaldığını aktaran görgü tanıkları, yaralıların Cenin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayda bir askerin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, asker, bir Filistinlinin İsrail güçlerinin silahını almaya çalıştığı sırada yaralandı.

Bu arada görgü tanıkları, baskın düzenleyen askerlerin 11 Filistinliyi gözaltına aldığını aktarırken, İsrail ordusunun açıklamasında ise gözaltı sayının 3 olduğu paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.