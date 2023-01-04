Almanya'nın Hanau kentinde 9 kişiyi öldüren ırkçı teröristin babası gözaltına alındı.

Hanau Hanau Savcılığınca yapılan açıklamada, hakkında kurbanların ailelerine yönelik tehdit, takip ve hakaret gibi suçlamalarla çok sayıda dava açılan 75 yaşındaki Hans-Gerd Rathjen'in gözaltına alındığı belirtildi.

Rathjen'in, oğlunun Hanau'daki terör saldırısında katlettiği 9 göçmen kökenli gençten biri olan Ferhat Ünvar'ın ailesinin oturduğu binanın önünde yasaklı olmasına rağmen dolaşması nedeniyle karakola götürüldüğü ve bir geceyi nezarette geçirdiği, ertesi gün polis tarafından serbest bırakılan Rathjen'in, yeniden mağdur ailenin evinin önüne gittiği belirtildi.

Irkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine "vahşi yabancılar" dedi

Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden Rathjen'in gözaltına alındığı kaydedildi.

Rathjen'in daha önce de Hanau'da düzenlenen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine "vahşi yabancılar" diyerek hakaret ettiği için Hanau bölge mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hanau'da yaşamını yitirenlerin aileleri daha önce yaptıkları açıklamada, ırkçı teröristin babası Rathjen tarafından tehdit edildiklerini belirterek bir katliamın daha yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını talep etmişlerdi.

Irkçı terör saldırısı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

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Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.