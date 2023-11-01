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Dünya
AA 01.11.2023 17:17

İrlandalı Bakan, Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail’in dün Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası meydana gelen yüksek sayıdaki can kaybı karşısında "derin şok" yaşadığını belirterek "savaş hukukunun her zaman geçerli olduğunu" kaydetti.

İrlandalı Bakan, Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi

Martin, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in dün Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalamasının ardından meydana gelen yüksek sayıdaki can kaybı karşısında derin şok yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, İsrail'in kendini savunma hakkının "Uluslararası İnsancıl Hukuk parametreleri dahilinde" olması gerektiğini birçok kez açıkça ifade ettiğini hatırlatan Martin, "Bu, düşmanlıkların yürütülmesinde ayrım, gereklilik, orantılılık ve tedbir ilkelerinin gözetilmesi ve sivillerin korunması gerektiği anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadelerine atıfta bulunarak Guterres'in, uluslararası insancıl hukukun seçici şekilde uygulanamayacağı konusunda net olduğunu belirtti ve "savaş hukukunun her zaman geçerli olduğunu" kaydetti.

"Bunun devam etmesine izin veremeyiz. Buna bir son verilmeli"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen çocuk sayısının 2019'dan bu yana dünya genelinde tüm çatışmalarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğuna ilişkin haberleri anımsatan Martin, "Bunun devam etmesine izin veremeyiz. Buna bir son verilmelidir." çağrısında bulundu.

İrlandalı Bakan Martin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yaşanan trajedi karşısında, Avrupa Birliği (AB) geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçlar için aralar verilmesi çağrısında bulundu. Şimdi acilen 'insani ateşkese' ve sivillere hayati malzemelerin ulaştırılması için 'insani erişimin önemli ölçüde arttırılmasına' ihtiyacımız var. Daha fazla bekleyemeyiz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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