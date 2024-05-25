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Dünya
AA 25.05.2024 20:45

İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, College Dublin Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor
[Fotograf: AA]

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, College Dublin Üniversitesi (UCD) Öğrenci Birliği ve Filistinli akademisyenler tarafından öğrencilerin taleplerini karşılamayı reddeden UCD yönetiminin artan baskısına karşı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

UCD kampüsünde Filistin'e destek için kurulan kampın 15. gününde göstericiler, kampüsün karşısındaki köprüde buluştu.

"Filistin için özgürlük", "Gazze’deki soykırımı bitirin" ve Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, kampüse doğru yürüdü.

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Öğrenciler, üniversite İsrail ile olan tüm bağları kesene kadar kampüste kamp kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Filistin için İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneğinden Dr. George Little, uluslararası kuruluşların Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söylediğini anlattı.

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Gazze'de çok sayıda sivilin öldürüldüğünü, binaların ve hastanelerin yıkıldığını, sağlık hizmetlerinin yok edildiğini aktaran Little, bunun net bir şekilde soykırım olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Little, "Bugün çok önemli çünkü College Dublin Üniversitesi öğrencilerinin kamplarını desteklemek için buradayız. Şu anda Gazze'de yaşanan soykırımı protesto ediyorlar. Ben Filistin için İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneğini temsil ediyorum. Bizler insanlığı ve Gazze'ye insani yardımı savunan bir grubuz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Gazze'deki 20 binden fazla hasta Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor
Gazze'deki 20 binden fazla hasta Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de 20 binden fazla kanser, kalp hastası ile yaralının sınır kapısının açılmasını beklediğini açıkladı.

Sözcü, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 493'ten fazla sağlık personelinin öldürüldüğünü, 310'dan fazlasının alıkonulduğunu" kaydetti.

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