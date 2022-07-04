Bir gecede 8 binden fazla Bosnalı Müslüman katledildi.

1000'den fazla Bosnalı Müslümanın cenazesi ise hala kayıp.

Srebrenitsa soykırımının üzerinden tam 27 yıl geçti ancak acısı hala taze...

Soykırımın kurbanları 11 Temmuz'daki etkinliklerde anılacak.

Irkçı Sırplar savaş suçlusu Mladiç'i anlatan filmin gösteriminin yapılacağını duyurdu

Srebrenitsa'daki ırkçı Sırplar, soykırımın yıl dönümüne günler kala provokatif bir girişimde bulundu.

Irkçı bir Sırp derneği, katliamı komuta eden savaş suçlusu Ratko Mladiç'in de canlandırıldığı bir film gösterimi organize edeceğini duyurdu.

"Şehit anneleri böyle bir olaya izin vermeyecek"

Sırpların adımı tepkilere neden oldu. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, anma etkinliklerine gölge düşürmeyi amaçlayan eylem için yetkililere çağrıda bulundu.

Srebrenitsalı şehit annelerinin, böyle bir olaya izin vermeyeceği ifade edildi.

Soykırımın inkarının yasak olduğu hatırlatılırken yerel Sırp yönetimi ise provokasyona sessiz kaldı.