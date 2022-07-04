Bir avuç pirince, bir yudum temiz suya muhtaçlar...

Yerle bir olan evlerinden geriye hiçbir şeyleri kalmazken, gelen yardımlar da yetersiz...

Afganistan’ın Paktika vilayetinde 21 Haziran'da meydana gelen 5 virgül 9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede insani kriz yaşanıyor.

TRT Haber bölgedeki insanlık dramını görüntüledi.

"Hayatta kalmaya çalışıyoruz"

Depremzedeler yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için destek bekliyor, birçoğu yeterli çadır olmadığı için açık havada derme çatma barınaklarda kalmaya çalışıyor.

Depremzedelerden biri, "Depremde her şeyimiz kaybettik. Bir anda evlerimiz yerle bir oldu. Ne temiz suyumuz ne de yiyeceğimiz var. Yardımlar yetersiz kalıyor. Birçok yere yardım ulaşmadı. Hayatta kalmaya çalışıyoruz." dedi.

"Çok çaresiziz"

Depremden etkilenen diğer bir kişi ise "Evler tamamen yıkıldı, kalacak bir yerimiz yok, verdikleri çadırlar hem yetersiz hem de çok kötü durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize hiçbir şey söylenmiyor. Çok çaresiziz." ifadelerini kullandı.

Taliban yönetimi kaynakları yetersiz olduğundan bölgeye gerekli yardımı ulaştıramıyor.

Koordinasyon sorunu nedeni ile yardım kuruluşları da etkisiz kalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Temsilciliği de bölgeye yeterli yardımın ulaşmadığını belirtirken, sorunun çözümü ve bölgeye daha fazla yardım ulaştırılması için Taliban yönetimi ile koordinasyon içinde olduklarını açıkladı.

Haber: Levent Öztürk