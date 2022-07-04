Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Avustralya'da sel: Barajlar taştı
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya'da şiddetli yağış sele neden oldu. Barajlar taşarken Sidney kentinde de 30 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağış sele neden oldu.
Barajlar taştı. Bazı yollar çöktü.
Yağışın etkisini artırabileceği uyarısı yapıldı. Sidney kentinde ise 30 binden fazla kişinin tahliyeye hazır olmaları istendi.
Şiddetli yağmur Avustralya'nın güneydoğu kıyılarını vururken ülkede son 18 ayda dört kez büyük sel felaketi yaşandı.
Etiketler: Avustralya Yağış
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