Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran devlet televizyonunda Sünnilerin değerlerine yönelik hakaretlere tepki göstererek, bunun telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ehli Sünnet sistematik bir şekilde ayrımcılığa ve ambargoya maruz kalıyor" eleştirisinde bulunan Sadıki, İran devlet televizyonunda Sünnilere yapılan hakaretin bunun en küçük örneği olduğunu belirterek, "Eğer devlet televizyonu bu durumu telafi etmek istiyorsa eyaletlerde yayın yapan televizyonları en az bir saat Ehli Sünnetin hizmetine sunmalıdır" çağrısı yaptı.

İran anayasasının 14'üncü maddesine göre hükümetin, hangi inanca bağlı olursa olsun herkese adil muamele etmekle görevli olduğuna dikkat çeken Sadıki, "Ayrımcılığın en bariz örneği Tahran'da bir cami açmalarına izin verilmemesidir. Yoksa vahdetten konuşmuyor muyuz? Vahdet, karşılıklı saygı ile mümkündür, iddia ile değil" dedi.

Devlet televizyonunun yayını tepki topladı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın doğum günü nedeniyle 21 Mayıs'ta İran devlet televizyonunda yayımlanan programda İslam halifeleri Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ile Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe'ye hakaret edilmişti.

İran Meclisindeki Sünni Grubu üyesi 17 milletvekili, ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazarak devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.

Tepkiler üzerine Sünnilere hakaretin faili meddah Ahmed Kademi, Tahran Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrılırken, hakaretin yayımlandığı 5'inci Kanal Müdürü Cevad Ramazannejad görevden alınmıştı.

Kaynak: AA