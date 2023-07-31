Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.07.2023 04:31

İranlı hukukçu Müctehidzade: "Başörtülü olmayanlara sağlık hizmetinin verilmemesi hukuka savaş açmaktır"

İranlı hukukçu Ali Müctehidzade, başörtülü olmayan kadınlara tıbbi hizmet verilmemesi yönündeki önerilere tepki göstererek bunun, yönetim sistemi için çok tehlikeli ve acı sonuçları olacağını ifade etti.

İranlı hukukçu Müctehidzade: "Başörtülü olmayanlara sağlık hizmetinin verilmemesi hukuka savaş açmaktır"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İran’da yayın yapan “etemadonline” haber sitesine göre, Müctehidzade, İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Kurumunun, Sağlık Bakanlığı ile Tıp Bilimleri Üniversitesine gönderdiği, başörtülü olmayan kadınlara tıbbi hizmet verilmemesi yönündeki yazıyı gördüğünü ifade etti.

Müctehidzade, başörtülü olmayan kadınlara sağlık hizmetinin verilmemesini “hukuka savaş açmak” olarak nitelendirdi.

Bu tür bir olayın yönetim sistemi için çok tehlikeli olduğunu ve kötü sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Müctehidzade, “Beylere sormanız lazım, bu eylemden dolayı biri ölürse sorumlusu kimdir? Acaba milletvekilleri mi, İyiliği Emretme Kurumunun yöneticileri mi, Sağlık Bakanlığının sorumluları mı? Acaba vatandaşlara sorun yaratmanın sorumluluğunu almaya hazır olan var mı?” dedi.

"Milletin temel ilkelerine ve hukuk ilmine açıkça aykırıdır"

Müctehidzade, Tahran eyaletinin adli makamlarının ve savcılarının bu tür mektupları yazanları “yargılayabileceğine inandığını” söyleyerek, “Çünkü bu tür eylemler milletin temel ilkelerine ve hukuk ilmine açıkça aykırıdır. Bu kişiler ve hareketler resmen hukuka savaş açmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür mektup ve uygulamaların ülkedeki “kanunları itibarsızlaştırmak” anlamına geldiğini dile getiren Müctehidzade, bazı kişi ve hareketlerin, “uygulanması toplumu karıştıran ve huzursuzluğa sürükleyen katı kuralları onaylamaya çalıştığını" diye konuştu.

Başını örtmeyen kadınlara hizmet verdikleri için iş yerleri mühürlendi

Diğer yandan, İran’da başörtüsü zorunluluğuna uymayan kadınlara hizmet verdiği gerekçesiyle fırın, eczane, market ve alışveriş merkezi gibi birçok iş yeri mühürlendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Gilan eyaletinde başını örtmeyen kadınlara hizmet verdikleri gerekçesiyle iki banka müdürü hakkında dava açıldı.

Gilan eyaletinin Lengerud Genel ve Devrim Savcısı Haşim Mirhüseyni, yöneticilerin, başörtüsü takmayan kadınları hizmet vermeden önce uyarmaları, söz konusu kişilerin uyarıyı dikkate almaması durumunda ise polise haber verilmesi gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Arap ülkeleri Pakistan'daki bombalı saldırıyı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:58
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
06:42
Mersin'de uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütüne şafak baskını
06:44
Avustralya eyaleti yeni evlerde gazı yasaklıyor
06:40
Ukrayna'daki ikonik anıtın ismi değiştiriliyor
06:36
Zelenskiy: Savaş yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor
06:30
İran: Araş Gaz Sahası’nda haklarımızın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
FOTO FOKUS
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ