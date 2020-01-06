Dünya
İranlı general Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi06 Ocak 2020 Pazartesi 09:55 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:37
ABD'nin, Bağdat'ta hava saldırısında öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye on binlerce İranlı katıldı.
[Fotoğraf: AA]
İranlı general Kasım Süleymani için önce Irak'ta, ardından İran'da peş peşe cenaze törenleri düzenlendi.
Süleymani'nin cenazesi, İran'ın Meşhed kentindeki tören sonrası başkent Tahran’a götürüldü.
Cenaze Mehrabad Havaalanı’nda on binlerce İranlı tarafından karşılandı.
Cenaze töreni öncesi İran dini lideri Ali Hamaney, Süleymani’nin cenazesinin başında dua etti.
Süleymani için Tahran Üniversitesi'nde da tören düzenlenecek.
Kasım Süleymani'nin naaşı yarın memleketi Kirman'da toprağa verilecek.
Kaynak: TRT Haber