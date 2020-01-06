Dünya
Endonezya'da 4 katlı bina çöktü06 Ocak 2020 Pazartesi 07:31 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 07:36
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4 katlı bina çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
[Harita: TRT Haber]
TVOne kanalının haberine göre, başkentin batısındaki Slipi bölgesinde 4 katlı iş merkezinde kısmı çökme meydana geldi.
Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, çökmenin gerçekleştiği bölümün giriş katında market olması nedeniyle enkaz altında çok sayıda kişinin bulunmasından endişe edildiği vurgulandı.
Henüz nedeni bilinmeyen kazada, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA