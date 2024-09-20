İranlı Büyükelçi, patlatılan cihazların daha çok siviller tarafından kullanıldığını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonrasında ülkeye getirilen Lübnanlı yaralıları ziyaret etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, önceki gün İran'a getirilerek tedavi altına alınan yaralıları başkent Tahran'daki Farabi Göz Hastanesi'nde ziyaret ederek, tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Pezeşkiyan'a Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi de eşlik etti.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani de Lübnan'daki patlamalarda yaralanan ve tedavi için ülkeye getirilen İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani'yi Tahran'da bulunduğu hastanede ziyaret etti.

Büyükelçinin tedavisiyle ilgilenen göz doktoru ve eski Sağlık Bakanı Hasan Kadızade Haşimi, tedavi süreciyle ilgili Muhacerani'ye bilgi verdi.

Saldırılarda yaralanan Büyükelçi Emani, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının "İsrail'in saldırıları öncesinde insanlara saldırı uyarısı vermek için siyasi değil, insani amaçlı kullanıldığını ve daha çok hastaneler ve anaokullarına dağıtıldığını" söyledi.