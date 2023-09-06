İran'ın Harg Adası'ndaki petrol boru hattında sızıntı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Genave Limanı ve Denizcilik İdaresi Başkanı Kiamers Cokar, konuya ilişkin bilgi verdi.

Cokar, "Harg Adası'na giden boru hattından sızan petrol, Genave kıyılarına vurdu. Petrol, Genave Limanı'nı olumsuz etkiliyor." dedi.

İranlı yetkili, sızan petrolü temizleme çalışmalarının bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

Bölgede geçen yıl da sızıntı yaşandığı belirtilirken, sızıntıların ana nedeni olarak İran'ın petrol boru hatlarının eski olması gösteriliyor.