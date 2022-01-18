Kirman eyaletinin doğusu ve güneyindeki bölgelerde pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu, çok sayıda yerleşim alanı sular altında kaldı.

Kirman eyaletine bağlı Rigan ilçesinde 130 köye ulaşım kapanırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölge tahliye ediliyor

Kirman Valisi Ali Zeynivend, son iki gündür devam eden şiddetli yağışların bölgedeki nehirlerde taşkınlara yol açtığını belirterek, nehirlerin yakınlarında bulunan köyler için tahliye emri verdiğini belirtti.

Vali Zeynivend, eyalete bağlı sel nedeniyle 130 köye ulaşım sağlanamadığını ve köy yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Sellerden en çok etkilenen eyalete bağlı Rigan ilçesinin Kaymakamı Emin Bakıri, elektrik ve telefon hatları kesildiği için ilçeye bağlı dağlık bölgelerden haber alınamadığını belirtti.

Bakıri, dağ köylerindeki insanlara yardım ulaştırmak için bu bölgelere gönderilen elektrik ve karayolları idarelerine bağlı ekiplerin de sele kapıldığını ve henüz kendilerine ulaşılamadığını söyledi.

İlçedeki durumun "kriz" boyutuna ulaştığını aktaran Bakıri, "Köylere ulaşım kapandı ve bunların birçoğuna yardım ulaştırmak mümkün değil. Havadan yardım talep ediyoruz" dedi.

Rigan Kızılay Teşkilatı Başkanı Behzad Arif de şu ana kadar bölgede biri çocuk iki kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bir çocuğun da kaybolduğunu aktardı.

Öte yandan aşırı yağışlar nedeniyle Kirman eyaletine bağlı 7 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.