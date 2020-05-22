Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'ın güneydoğusunda çatışma: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki bir bölgede, güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Serbaz ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucu 2 polis hayatını kaybetti.
Haberde, söz konusu silahlı grup hakkında bilgi verilmedi.
Etiketler: iran Sistan-Beluçistan eyaletiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 11:31
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