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Dünya
AA 23.06.2025 15:49

İran'ın Gilan eyaletinde İsrail'le işbirliği iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı

İran'ın Gilan eyaletinde İsrail'le işbirliği yaptıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Gilan eyaletinde İsrail'le işbirliği iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Gilan Emniyet Müdürü Hüseyin Hasanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Hasanpur, "Düşmanla işbirliği yapan, askeri bölgeleri dron ile görüntüleyen, kundakçılık yapan, el yapımı bomba imal eden ve muhalif gruplarla işbirliğinde bulunan 36 kişi gözaltına alınmış ve yasal mercilere sevk edilmiştir." dedi.

İranlı yetkili, gözaltına alınan kişilerin beraberinde 20 adet akü, 15 adet haberleşme cihazı, 1 adet dron, 4 adet el yapımı bomba, 2 adet uydu internet alıcısı, 50 adet patlamaya hazır patlayıcı madde ve 39 adet çeşitli yasa dışı elektronik cihaz ele geçirildiğini kaydetti.

⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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