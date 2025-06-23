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Dünya
AA 23.06.2025 14:58

İsrail ordusu, Fordo nükleer tesisine erişimi engellemek için yolu vurduğunu doğruladı

İsrail ordusu, dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne erişimi engellemek için tesise giden yolu vurduğunu doğruladı.

İsrail ordusu, Fordo nükleer tesisine erişimi engellemek için yolu vurduğunu doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail basınının kısa bir süre önce aktardığı iddia doğrulanarak, Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yola hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

İsrail basını, saldırıda Fordo'nun giriş-çıkışlarının da vurulduğunu öne sürerken ordudan yapılan açıklamada ise bu konuda detay paylaşılmadı.

Öte yandan ordudan son saldırılara ilişkin bir açıklama daha yapılırken hedeflerin arasında İran iç güvenlik noktalarının olması dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Sarullah Karargahı dahil olmak üzere çok sayıda askeri komuta merkezini vurduğu iddia edildi.

Yine İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Seyyid eş-Şüheda askerlerinin de hedef alındığı aktarılan açıklamada, Genel İstihbarat Merkezi'nin de hedef alındığı belirtilerek "İsrail ordusu, İran rejiminin askeri yeteneklerini zayıflatmak için devam eden çabalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

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