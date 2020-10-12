İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu hafta, Kamyaran ve Merivan bölgelerinde rejim karşıtı terörist gruplara karşı yapılan iki başarılı operasyonda 3 terörist öldürüldü, 3 örgüt üyesi de yaralandı. Yaralananlardan biri güvenlik güçlerince ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve iletişim cihazı ele geçirilirken, yakalanan örgüt üyesinin yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

İran tarafında can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, "rejim karşıtı terörist gruplar" olarak adlandırılan silahlı grupların hangi örgütlere mensup olduğu bilgisi de paylaşılmadı.