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Dünya
AA 15.11.2024 20:37

İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi

İran’ın geçen ay ABD yönetimine, "seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi.

İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi

Wall Street Journal’ın, ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında geçen aylarda Trump konusunda yazışmalar yapıldı.

ABD yönetiminin, eylülde Tahran’a özel bir mektup göndererek, İran’ın Trump’a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

Bu mektuba karşılık olarak İran’ın da 14 Ekim’de Washington’a yazılı cevabında Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği açıklaması

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından, söz konusu haberdeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki ülke arasında paylaşılan resmi mesajların ayrıntıları hakkında kamuya açık açıklamalarda bulunmuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Şehit (Kasım) Süleymani suikastını, uluslararası hukukun tanınmış ilkelerine bağlı kalarak yasal ve yargısal yollarla takip etme taahhüdünü uzun zaman önce ilan etti" ifadeleri paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Trump’ın başkanlığı döneminde, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

İran’ın, Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak başta eski Başkan Trump olmak üzere ABD’li yetkililere suikast planladığı iddia edilmiş, bunun üzerine Joe Biden yönetimi temmuzda Trump’ın Gizli Servis korumasını artırmıştı.

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