Dünya
AA 24.03.2026 11:42

İran'dan Tel Aviv'e misilleme: 6 kişi yaralandı

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İran'dan Tel Aviv'e misilleme: 6 kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Bölgedeki, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi.

İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İran, İsrail'in Arad ve Dimona kentlerini hedef alan yeni misillemeler düzenledi
SON HABERLER
12:11
ABD'li Senatör Van Hollen: Trump İran ile görüşmeler konusunda yalan söylüyor
12:02
İpsala Sınır Kapısı'nda aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi
12:06
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
11:40
Üç haftadan uzun süren öksürüğe dikkat
11:36
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 9. duruşma
11:35
ABD'nin müdahaleleri petrol fiyatını dizginlemeye yetmedi
