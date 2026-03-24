İran, İsrail'in Arad ve Dimona kentlerini hedef alan yeni misillemeler düzenledi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Yedioth gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona, Arad ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail'in güneyini hedef alan füzelerin hava savunma sistemlerince önlendiği basına yansıdı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, güneyi hedefleyen füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İran'ın 21 Mart’ta İsrail'in güneyine düzenlediği misillemede Arad ve Dimona kentlerinde doğrudan isabet kaydedilmişti.

İran'ın misillemesinde Arad'da 84, Dimona'da ise onlarca kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Dimona ve Arad kentlerini vuran iki İran füzesinin de "birbiriyle ilgisiz hatalar" sonucu önlenemediğini ileri sürmüştü.