Dünya
AA 24.03.2026 08:53

İran 5'inci misillemede İsrail'in güneyini hedef aldı

İran’ın gece yarısından bu yana yaptığı 5’inci misilleme İsrail’in güneyini hedef aldı.

İran 5'inci misillemede İsrail'in güneyini hedef aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran’ın misillemesi nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran’ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran’ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
İsrail'in İran’da 'ayaklanma' planı tutmadı
İsrail'in İran’da 'ayaklanma' planı tutmadı
