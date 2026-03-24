ABD: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından, İran'a yönelik askeri saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İran'da 9 binden fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu 140'tan fazla geminin hasara uğratıldığı ya da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin askeri saldırılarında bombardıman uçakları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri dahil çeşitli hava, deniz ve kara sistemlerini kullandığı aktarıldı.