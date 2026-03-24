Dünya
AA 24.03.2026 06:21

ABD: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

[Fotograf: AFP]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından, İran'a yönelik askeri saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İran'da 9 binden fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu 140'tan fazla geminin hasara uğratıldığı ya da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin askeri saldırılarında bombardıman uçakları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri dahil çeşitli hava, deniz ve kara sistemlerini kullandığı aktarıldı.

ABD-İsrail-İran Savaşı ABD İran İsrail-İran çatışması
