Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğun giderek arttığı, bunun can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkati çekildi.

Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının arttığına işaret edilen uyarıda, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Çin hükümeti, ilk saldırıların ardından İran'daki Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuş, İsrail'deki Çin vatandaşlarına ise ülkeyi terk etme uyarısı yapmazken yalnızca bombalanma riski olan bazı bölgelerden uzak durmaları gerektiğini bildirmişti.