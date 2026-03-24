Dünya
AA 24.03.2026 08:36

Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı

Çin, Orta Doğu'da süren çatışmanın güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri çağrısında bulundu.

[Tel Aviv | Fotoğraf: Reuters]

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğun giderek arttığı, bunun can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkati çekildi.

Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının arttığına işaret edilen uyarıda, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Çin hükümeti, ilk saldırıların ardından İran'daki Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuş, İsrail'deki Çin vatandaşlarına ise ülkeyi terk etme uyarısı yapmazken yalnızca bombalanma riski olan bazı bölgelerden uzak durmaları gerektiğini bildirmişti.

Çin İsrail
09:06
İran 5'inci misillemede İsrail'in güneyini hedef aldı
08:25
Katil İsrail Lübnan'ın Aley ilçesine saldırdı: 2 kişi öldü
08:34
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
07:37
Futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
06:54
Trafoda başlayan yangın kömür deposuna sıçradı
06:33
Ehliyet, muayene ve sigorta yok: 83 bin TL ceza
ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran’ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
İsrail'in İran’da 'ayaklanma' planı tutmadı
