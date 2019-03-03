İran-Irak savaşıyla ilgili başkent Tahran'da düzenlenen konferansta konuşan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptı.

Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump ve bölgedeki Arap ülkelerinin İran karşıtı koalisyon oluşturma arayışlarının Varşova'daki konferansta başarısızlığa uğradığını savundu.

"Hakarete uğramış hisseden halklarının ayaklanmasıyla karşı karşıya kalacaklar"

Şemhani, Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin Washington yönetimi ile ilişkilerini eleştirerek, "ABD müttefiki bölge ülkeleri, İslam düşmanlarına sığınmaya devam ederse kendilerini hakarete uğramış hisseden halklarının ayaklanmasıyla karşı karşıya kalacaklar. Öngörümüz bu yöndedir" dedi.

İran'ın füze programının müzakere edilmeyeceğini de vurgulayan Şemhani, Sistan-Beluçistan'da 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili ise, Pakistan'ın sınırlarından teröristlerin geçişini engellemesi gerektiğini ve bu ülke ile ortak sınırların korunması için yeni önlemlerin alınacağını ifade etti.

Kaynak: AA