ABD ve Körfez ülkeleri, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine aldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman, Afganistan'daki Taliban'a kolaylık sağladığı iddisıyla 3 İranlının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi terör listesine aldığı belirtildi.

Terör listesine alınan kişilerin kimliğiyle ilgili bilgi verilmeyen haberde, terör listesine alma adımının, devletlerden ve terör örgütlerinden gelen tehditler de dahil olmak üzere terör finansman ağları hakkındaki bilgileri belirlemek, izlemek ve paylaşmak için ortak bir çaba çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'de terör listesinde

Öte yandan, Suudi Arabistanlı bir kaynağa dayandırılan aynı haberde, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in, İran Devrim Muhafızları'nın yanı sıra İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve İranlı Hamid Abdullahi ile Abdurrida Şehlay'ı terör listesine aldığı aktarıldı.

Haberde, ABD Hazine Bakanlığının da daha önce Tahran'ın "yıkıcı ve terörist" diye nitelendirilen faaliyetlerine maddi destek sağladıkları gerekçesiyle devrim muhafızları ile söz konusu 3 kişi hakkında aynı uygulamada bulunduğu kaydedildi.

Atılan adımla terör listesine alınan kişilerin ilgili ülkelerdeki mal varlıkları dondurulmuş ve onlarla ilişki kurmak yasaklanmış oldu.

İran'dan cevap geldi: Amaç, Kaşıkçı cinayetinde dikkatleri dağıtmak

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Bahreyn 'in Devrim Muhafızları ve Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi, dünyanın önde gelen gazetecilerinden Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında dikkatleri dağıtmak için terör listesine aldığını açıkladı.

Kosvari ayrıca, Suudi Arabistan'ın kolayca çıkamayacağı bir bataklık içinde olduğunu belirtti.

ABD ve Körfez ülkelerinden ortak Taliban yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi'nin (TFTC) Afganistan hükümetini tehdit eden Taliban'ın 7 üyesi ile örgüte destek veren 2 İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO) yetkilisine yaptırım uygulayacağı öğrenildi.

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan TFTC'nin Riyad'da düzenlenen toplantısında alınan karar, merkezin Mayıs 2017'de kurulduğundan bu yana aldığı üçüncü ortak yaptırım kararı oldu.

İsimler yayınlandı

Açıklamada, TFTC üyesi 7 ülkenin yaptırım uygulayacağı kişilerin isimleri, Muhammed İbrahim Owhadi, İsmail Razavi, Abdullah Samed Faruk, Muhammed Davud Müzzamil, Abdülrahim Manan, Abdül Aziz, Sadri İbrahim, Hafız Majid ve Naim Barich olarak sıralandı.

Söz konusu kişilerden Owhadi'nin İDMO'nun Bircend kentinden sorumlu yetkililerinden olduğu, geçen yıl Taliban ile anlaşarak örgütün Afganistan'ın Herat kentindeki koluna askeri ve finansal yardım sağladığı ifade edildi.

İDMO'nun Bircend kentindeki eğitim merkezinden sorumlu olduğu belirtilen Razavi'nin ise Taliban'a eğitim, istihbarat ve silah yardımında bulunduğu bildirildi.

Diğer kişilerin de Taliban adına faaliyet gösterdikleri, bazılarının halihazırda ABD'nin yaptırım listesinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA, Reuters