Dünya
AA 23.03.2026 22:36

İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırısı

İran'ın İsrail'i hedef alan bir misilleme başlatmasının ardından ülkenin Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesinde sirenler çaldı.

İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesi üzerine güçlü patlama sesi duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan 10 saatten fazla bir süre sonra ateşlenen füzelerin engellendiğini, parçalarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, kendilerine herhangi bir isabet veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını duyurdu.

ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran’ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
