AA 23.03.2026 22:31

İşgalci İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Dahiye'yi yarım saat içinde 3 kez hedef aldı.

İsrail saldırısının ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesi duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

Beyrut ve çevresinde uçak sesleri duyuluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'taki Hizbullah altyapısını hedef alan hava saldırıları başlattıklarını" belirtti.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail Lübnan
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1039'a çıktı
Suudi Arabistan, son 24 saatte hava sahasında 18 İHA ve 2 balistik füze düşürdüğünü açıkladı
ABD, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Yunanistan'da onarım gördüğünü açıkladı
BM: Geçen yıla göre bu yıl şubatta Ukrayna'da sivil ölümlerde yüzde 45'lik artış yaşandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile telefonda görüştü
İran: Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz
ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran'ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
