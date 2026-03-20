İran’dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv ve Kudüs'de art arda patlamalar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ve güneydeki Aşdod kentinde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail’in orta kesimindeki Rehovot kentinde bir binanın çatısına önleyici füze parçalarının isabet ettiği aktarıldı.​​​​​​​

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, misillemede ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığını aktardı.