Dünya
AA 20.03.2026 11:57

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde patlama sesleri duyuldu

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv çevresinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gelirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından patlama sesleri duyulurken, söz konusu bölgelerde sirenler çalmadı.

İsrail basını, Kudüs yakınlarındaki bölgeler ile güneydeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

