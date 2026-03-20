Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2026 11:27

Rusya'da binlerce Müslüman bayram namazında buluştu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelerde namaz kıldı.

[Fotograf: AFP]

Müslümanlar, sabah erken saatlerden itibaren bayram namazı için Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye akın etti.

Camiler dışında namaz kılınması için ayrı alanlar da hazırlanan Moskova'da, camilerin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Camilerin içine sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Müslümanlar, sokaklarda seccadeleri üzerinde bayram namazını kıldı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Merkez Camisi'nde hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.

Gaynutdin, hutbede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlar için ilettiği Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını okudu.

Moskova Merkez Camisi'ndeki bayram namazı ve hutbenin görüntüleri, Rossiya-1 devlet kanalında yayımlandı.

Rusya'daki Müslümanlar St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok, Ufa, Kazan, Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.

ETİKETLER
Ramazan Bayramı Rusya
Sıradaki Haber
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
İsrail ve ABD saldırılarına karşı İran’ın bölgedeki enerji tesislerini vurması piyasaları sarstı
12:57
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
13:04
Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı
12:47
İran’dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv ve Kudüs'de art arda patlamalar
12:41
Hataylı depremzedeler Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'a gitti
12:07
2,2 milyon esnaf ekonomiye katkı sağlıyor
Donanma Komutanlığında bayram sevinci
Donanma Komutanlığında bayram sevinci
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ