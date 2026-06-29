İran’dan Fransa’ya "Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme" uyarısı

Garibabadi, sosyal medya hesabından, Macron’un​​​​​​​ Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini dile getiren Garibabadi, “İslamabad Mutabakat Zaptı uyarınca, mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır. Şartlar oldukça hassastır ve Fransa'ya, bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz.” dedi.​​​​​​​

Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda diğer ortaklarla ve Umman ile birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etmişti.