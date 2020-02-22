Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil vilayetindeki İran-Irak arasındaki Hacı Omeran Sınır Kapısı'ndan ülkeye geri dönen vatandaşları en yakın konumdaki Soran ilçesinde kiraladığı 2 otelde konaklatıp gözetime aldı.

Erbil'in yanı sıra Süleymaniye'deki Pervizhan Sınır Kapısı'dan gelen vatandaşlar, IKBY Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında karantinaya alınıyor.

Süleymaniye'nin Kelar İlçesi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık müdürlüğünün koordinasyonu ve yönlendirmesiyle İran'dan dönen 12 vatandaşın tıbbi gözetime alındığını kaydetti.

IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kadir, yerel basına yaptığı açıklamada, bölge halkını koronavirüsten koruma maksadıyla maske temin etmek için Dünya Sağlık Örgütü ile temasa geçtiklerini ifade etti.

Valilerle toplantı düzenlenecek

IKBY Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, söz konusu virüsle mücadele ve tedbirlerin sıkılaştırılması için Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe valileriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmıştı, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtmişti.