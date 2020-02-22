Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da sel: 6 ölü, 5 kayıp
[Fotoğraf: AA]
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde Sempor Nehri kenarında bulunan öğrencilerden 6'sı öldü, 5'i kayboldu.
Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Yogyakarta kentinde Sleman bölgesindeki bir nehir kenarındaki etkinliğe katılan 250 ortaokul öğrencisi ani selden olumsuz etkilendi.
Yogyakarta Arama ve Kurtarma Başkanı Lalu Wahyu Efendy, sel sularına kapılan 6 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 5 öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.
[Selde kaybolan öğrencileri arama çalışmaları sürdürülüyor. Endonezya, 22 Şubat 2020 | Fotoğraf: AA]
Kayıp öğrencileri arama çalışmaları devam ediyor.
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