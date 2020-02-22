Almanya'da Hanau saldırısına tepki yürüyüşü düzenlenecek
Almanya'nın Hanau kentinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya tepki olarak yarın yürüyüş düzenlenecek.
Pazar günü yerel saatle 13.30'da düzenlenecek yürüyüşte kurban yakınları ve sivil toplum kuruluşları ırkçılığa karşı tek yürek olacak.
Saldırının kurbanları anılacak, İslam düşmanlığı lanetlenecek.
Yürüyüş iki kafe arasında olacak
Geniş katılım beklenen yürüyüşün, saldırının gerçekleştirildiği iki kafe arasında yapılması planlanıyor.
Yürüyüş Tertip Komitesi Başkanı Salih Taşdirek, acılı ailelere başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:
"Yürüyüşün tüm izinlerini aldık. Polis ile irtibattayız, güvenlik sağlandı. Pankartlarımızla yürüyüp 'sessiz mesaj' vereceğiz. Tüm dünyanın gözü önünde, buradayız. Almanya'da yabancı düşmanlığı var, İslam düşmanlığı var. Bunun üstünü kapatmaya gerek yok."
Türk toplumu, 9 kişinin katledildiği saldırıya tepki amacıyla yarın Almanya'da bir yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş Tertip Komitesi Başkanı Salih Taşdirek, ırkçı teröre tepki yürüyüşünün ayrıntılarını @trthaber’e anlattı.https://t.co/WCPi0iB98O pic.twitter.com/5FvlwfK0Ru— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2020