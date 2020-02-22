Pazar günü yerel saatle 13.30'da düzenlenecek yürüyüşte kurban yakınları ve sivil toplum kuruluşları ırkçılığa karşı tek yürek olacak.

Saldırının kurbanları anılacak, İslam düşmanlığı lanetlenecek.

Yürüyüş iki kafe arasında olacak

Geniş katılım beklenen yürüyüşün, saldırının gerçekleştirildiği iki kafe arasında yapılması planlanıyor.

Yürüyüş Tertip Komitesi Başkanı Salih Taşdirek, acılı ailelere başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşün tüm izinlerini aldık. Polis ile irtibattayız, güvenlik sağlandı. Pankartlarımızla yürüyüp 'sessiz mesaj' vereceğiz. Tüm dünyanın gözü önünde, buradayız. Almanya'da yabancı düşmanlığı var, İslam düşmanlığı var. Bunun üstünü kapatmaya gerek yok."