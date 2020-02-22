Yunan Hava Kuvvetlerinde yaprak dökümü yaşanıyor.

Savaş pilotları azaltılan çalışma saatleri ve düşük maaşlar sebebiyle istifa ediyor.

Hükümet, göçmenleri bahane ederek ödenekleri kıstı.

Pilotlar 14-18 saat yerine ortalama 2-3 saat uçabiliyor.

"Bunlara dayanamam"

Ülkede kasım ayında bir filo komutanı istifa etmişti.

Başka bir filo komutanı da "Ben savaş pilotuyum bunlara dayanamam ve artık yapamam" diyerek istifa etti.

İstifa eden pilotlar özel sektörde iş arıyor.

Atina yönetimi, pilotların taleplerine sessiz kalmakla suçlanıyor.

Yunan hükümetine, ülkenin savunma potansiyelinin çökmesine izin verdiği eleştirileri de yöneltiliyor.

