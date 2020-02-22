Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşşar Esed rejimi saflarında savaşırken ölen İran destekli yabancı terörist gruplara mensup 34 kişinin daha cesedi Deyrizor iline getirildi.

İdlib'de rejim güçleri saflarında savaşan İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplar, ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son 4 günde bu gruplara mensup 34 kişinin cesedi ile onlarca yaralı, Irak sınırındaki Deyrizor'a gönderildi.

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib bölgesine kara saldırıları başlatmasıyla birlikte, Suriye'deki türbeleri ziyaret adı altında ülkeye giriş yapan yüzlerce kişi, İdlib'de rejim saflarında savaşan İran destekli yabancı teröristlerin saflarına katıldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde savaşırken ölen İran destekli yabancı terörist gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi de geçen hafta içinde Deyrizor'a getirilmişti.

Rejim gençleri alıkoyuyor

Muhalif gruplar karşısında kayıplar veren rejim güçleri, saflarını güçlendirmek için harekete geçti.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Deyrizor kent merkezi ve kırsalında askerlik çağına gelmiş çok sayıda genci, İdlib'deki çatışma bölgelerine göndermek üzere kontrol noktalarında alıkoydu.

Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak Kasım 2019'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimleri ele geçirmek için kara saldırıları başlatmıştı. Rejim güçleri Halep ve İdlib kırsallarında ilerleme kaydederken yoğun çatışmalar sürüyor.

İran destekli grupların Suriye'deki varlığı

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.