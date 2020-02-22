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Koronavirüs İran'da bir can daha aldı
İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkede 10 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.
İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkede 10 vakanın daha görüldüğünü ve bu kişilerden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylelikle, İran'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu.
Sözcü, toplam vaka sayısını ise 28 olarak duyurdu.
Irak ziyaretleri durduruldu
Öte yandan FARS haber ajansı, Irak'a yapılacak dini ziyaretlerin salgın sebebiyle askıya alındığını bildirdi.
Etiketler: koronavirüs iran coronavirüsSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:32
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