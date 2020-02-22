Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkede 10 vakanın daha görüldüğünü ve bu kişilerden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylelikle, İran'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Sözcü, toplam vaka sayısını ise 28 olarak duyurdu.

Irak ziyaretleri durduruldu

Öte yandan FARS haber ajansı, Irak'a yapılacak dini ziyaretlerin salgın sebebiyle askıya alındığını bildirdi.