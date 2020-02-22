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Samsung'da koronavirüs alarmı: Fabrika kapatılıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Gumi kentindeki fabrikasını salgın riski nedeniyle kapatma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Gumi kentindeki fabrikanın bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Cep telefonu üretimi yapılan fabrikanın 24 Şubat itibarıyla faaliyetini durduracağı belirtildi.
Ülkede ilk can kaybı dün yaşandı
Güney Kore'de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı dün yaşanmıştı.
Sağlık yetkilileri Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıklamıştı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortayan çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 360'a ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 77 bini aşmış durumda.
Etiketler: samsung fabrikası samsung koronavirüs gumi coronavirüsSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:57
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