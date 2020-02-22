Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polisleri bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. İsrail polisi, şehit edilen Filistinliye ait olduğu belirtilen araçta inceleme yaptı.
İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polisleri bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, şehit edilen Filistinliye ait olduğu belirtilen araçta inceleme yaptı.
Etiketler: kudüs israil israil askerleri filistinSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 14:25
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