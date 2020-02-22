Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Meşri, BM’den UMH'ye herhangi bir açıklama yapılmadığını, toplantının içeriği ve vizyonunun belirlenmediğini bildirdi.

Karşı taraftan katılacak olan kişilerin kimler olduğunu da bilmediklerini aktaran Meşri, BM'den açıklama gelmeden toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

Meşri, Hafter'in sivillere saldırmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) finansal destek aldığını da hatırlattı.

Hafter milislerinin 18 Şubat’ta Trablus Limanı’na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5 5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını açıklamış, ancak bazı BM yetkilileri toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapmıştı.