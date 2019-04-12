İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine almasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Zarif, mektubunda ABD ve onun "kukla yönetimlerinin" Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasının tüm sonuçlarından sorumlu olacağını belirtti.

Atılan bu adımı "maceracılık" olarak nitelendiren Zarif, Guterres'e hitaben, "Dikkatinizi, İran'ın resmi gücü Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin kanunsuz hükümeti tarafından yabancı terör örgütleri listesine alınması hususuna çekmek isterim. Bu benzersiz, kanun dışı ve tehlikeli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a karşı attığı bu adımı şiddetle kınadıklarını kaydeden Zarif, bunu bölge ve uluslararası güvenlik için "tehlikeli" olarak yorumladı.

"BM temel ilkesinin açık bir ihlali"

"Tek taraflı yaptırımlar ve baskılar uygulayan ABD tarafından bile daha önce benzeri görülmeyen bu hareket, uluslararası hukukun ve devletlerin egemenliğiyle ilgili BM temel ilkesinin açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunan Zarif, şöyle devam etti:

"Bu tahrik edici adım, reaksiyonlara ve şiddetin kontrol edilemez bir seviyeye çıkmasına yol açacaktır. Sayısız sorunların yaşandığı bölgede olayların artması tehlikesini doğuracaktır. ABD ile bu karara açık bir şekilde etki eden ve ortaklık yapan birkaç kukla yönetim, bu adımın tüm tehlikeli sonuçlarından sorumlu olacaktır."

ABD'nin Devrim Muhafızları kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA