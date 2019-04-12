Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Fayiz es-Serrac, Petrol Kurumu Başkanı Sanallah'ı kabul etti.

Sanallah görüşmede Trablus'a ve diğer bölgelere petrol sevkiyatının sürmesi için Ulusal Petrol Kurumu ve Brega Petrol Pazarlama şirketinin çalışmaları hakkında Serrac'a bilgi verdi.

Başkent çevresinde 4 Nisan'dan bu yana süren çatışmalara işaret eden Sanallah, "Trablus'ta yaşanan çatışmaların büyüklüğü ve yansımaları göz önüne alındığında petrol ve doğal gaz ihracatı 2011'den bu yana en büyük tehditle karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA