Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 09:53

İran'dan Axios'un "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına alaycı yalanlama

İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ile Washington'un anlaşmaya yakın olduğu yönündeki ABD medyasında yer alan iddiayı alaycı bir dille yalanladı.

İran'dan Axios'un "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına alaycı yalanlama

Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, daha önce de bir çok kez "anlaşma yakın" haberleri yapan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık demeç verdiği Amerikan "Axios" platformundaki haberi alaycı bir dille reddetti.

Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca ""Bana güven kardeşim" anlamına gelen "Source: Trust Me Bro" ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios'un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" değerlendirmesi yaptı.

Axios, dün ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu iddia edilmişti.

ETİKETLER
İran ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Dünya’nın parçası mı? Ay’ın oluşumuna dair teoriler çıkmazda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Kuzey Kore, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadıklarını belirtti
10:09
AB yapay zekada yüksek riskli sistem kurallarını erteliyor
10:04
Moskova'da güvenlik gerekçesiyle 9 Mayıs'ta mobil internet kesilecek
10:02
Pentagon, Meta bağlantılı yapay zeka şirketi ile 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
10:01
ABD'de hava yollarının yakıt maliyetleri mart ayında yüzde 56,4 arttı
10:10
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Bryansk kentinde 13 kişi yaralandı
Hoşap Kalesi'nde günbatımı
Hoşap Kalesi'nde günbatımı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ