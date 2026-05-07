Dünya kupası için geri sayım: Dev turnuvaya 5 hafta kaldı

Dünya Kupası, 32 yıl aradan sonra Kuzey Amerika topraklarına geri dönerken; Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri toplamda 16 şehirle bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği turnuva, 39 gün sürecek ve futbolseverler toplam 104 heyecan dolu karşılaşmaya tanıklık edecek. Arjantin'in son şampiyon unvanını korumaya çalışacağı şampiyonada; Ürdün, Özbekistan, Curaçao ve Yeşil Burun Adaları gibi ülkeler ilk kez finallerde boy göstermenin heyecanını yaşayacak.

Yeni turnuva formatı nasıl olacak?

Takım sayısının artmasıyla birlikte turnuva formatında da köklü bir değişikliğe gidildi. Önceki yılların aksine, grup aşamasından sonra doğrudan son 16 turuna geçilmeyecek; bunun yerine 32 takımın mücadele edeceği yeni bir eleme turu eklenecek. 11 Haziran'da Meksika'da başlayacak futbol şöleni, 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak büyük finalle sona erecek. FIFA ayrıca pazarlama stratejileri gereği turnuva boyunca tüm stadyum isimlerini bulundukları şehirlerin isimleriyle değiştirdi.

Şampiyonluk yolu ne zaman başlıyor?

Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran’da Mexico City’de Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Grup maçlarının 27 Haziran’da tamamlanmasının ardından, 28 Haziran’da son 32 turuyla birlikte eleme heyecanı başlayacak. Çeyrek finallerin 9-11 Temmuz, yarı finallerin ise 14-15 Temmuz tarihlerinde oynanacağı takvimde, dünya şampiyonunun belirleneceği final maçı için tüm gözler 19 Temmuz Pazar günü New York’a çevrilecek.

Türkiye hangi grupta yer alıyor?

A Milli Futbol Takımımız, turnuvada D Grubu'nda yer alarak Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz turnuvadaki ilk sınavını 13 Haziran’da Vancouver’da Avustralya’ya karşı verecek. Grubun diğer kritik müsabakalarında ise Türkiye, 19 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak ve grup aşamasını 25 Haziran’da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçla tamamlayacak.