İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı.

ABD'nin yaptırım baskısının devam ettiğini ve Washington'ın çeşitli nedenlerle özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran ile iş birliği yapmasına karşı olduğunu belirten Kasımi, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da sadece mali mekanizma konusunda kararlı oldukları yönünde açıklamalar geldiğini dile getirdi.

Behram Kasımi, şu ana kadar mali kanalın kurulması dışında herhangi bir gelişmeye şahit olmadıklarına işaret ederek, AB'den beklentilerinin mekanizmanın hayata geçirilmesi olduğunu aktardı.

"İran halkı ve hükümetinin sabrının bir sınırı olduğunu bildirdik"

AB ile yoğunlaştırılmış müzakerelere devam edeceklerini ifade eden Kasımi, şunları söyledi:

"Avrupa'nın da kabul etmesi gerekir ki bu tür iş birliklerinde daha etkili adımlar atılmalıdır. AB'ye İran halkı ve hükümetinin sabrının bir sınırı olduğunu açıkça bildirdik. Bu konuyu süratli bir şekilde ileri bir noktaya taşımaları gerekiyor."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mali mekanizma INSTEX'in Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile ilgisinin olmadığını savunarak, "Bize şart tayin edemezler. İran şart kabul edecek bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

"Pakistan'ın saldırıları önleyememesi kabul edilemez"

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 27 askerin ölümüne neden olan intihar saldırısıyla ilgili de Pakistan'ı eleştiren Kasımi, "Pakistan ordusunun, kendi topraklarından İran'a karşı gerçekleştirilen terör saldırılarını engelleyememesi bizim için kabul edilemez" dedi.

Pakistan'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki bölgesel koalisyonla İran'a karşı hareket ettiği yönündeki iddialarla ilgili bir soru üzerine ise Kasımi, "Pakistan'ın bölgedeki İran karşıtı koalisyona katılmasıyla ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Ancak Pakistan ile olan sınırımızın dostluk ve barış sınırı olmasını beklerdik. Pakistan hükümetinin bir daha böyle olaylarla karşı karşıya kalmamamızı arzu etmesini ve bunu pratikte göstermesini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kasımi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan ziyaretini de, "Ülkelerin ilişkileri kendileriyle alakalıdır. Ancak dostlarımız ve komşularımız, bazılarının İran ile ilişkilerini etkilemek için kurduğu şeytani planlara karşı dikkatli olmalıdır" sözleriyle değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Asya turu kapsamında 2 günlük ziyaret için dün Pakistan'a gitmişti.

Kaynak: AA