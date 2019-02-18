İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı. Detayları @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz aktarıyor.https://t.co/VcKKlSRLFd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu.

Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.

İsrail polisinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

İsrail makamlarından, Rahmet Kapısı'na vurulan zincirlerin derhal kaldırılması, İsrail polisinin Harem-i Şerif'e yönelik saldırılarının durdurulması ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statükosuna saygı gösterilmesini isteyen Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ürdün Hâşimi Krallığı'nın Mescid-i Aksa'nın dini ve resmi tek sorumlusu olduğunun altını çizmişti.

Rahmet Kapısı bölgesi 2003 yılında kapatılmıştı

Rahmet Kapısı bölgesi, İsrail polis müfettişi tarafından 2003 yılında "terörist bir yapılanma" olduğu iddiasıyla kapatılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm itirazlarına rağmen İsrail polisi, Rahmet Kapısı'nın kapatılması kararını her yıl yinelemiş ve dosyayı İsrail mahkemesine taşımıştı.

İsrail polisi "bu karara" istinaden, Rahmet Kapısı bölgesinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı İmar Komitesi tarafından restore edilmesine de izin vermiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun da yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA