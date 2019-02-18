Dubai Devlet Enformasyon Bürosunun, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı’nda bir drone'un izinsiz uçuşu nedeniyle uçak seferlerinin yarım saatliğine durdurulduğu, sorunun giderilmesinin ardından uçuşların normal şekilde devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, drone'u izinsiz uçuran kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edilirken, başka detaya yer verilmedi.

Yemen'de Husilere bağlı medya kaynakları, geçen yıl birden fazla Husi'nin Dubai Uluslararası Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla hedef aldığını öne sürmüştü.

ABD ve İngiltere'de de yaşanmıştı

Hava trafiğini etkileyen drone krizi son günlerde ABD ve İngiltere’de sık görülen bir olay haline geldi. Ocak ayında Londra Heathrow Havalimanı’nda yaşanan drone krizi nedeniyle uçuşlar gecikmeli yapılmıştı.

Bu olayın ardından New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı da drone krizi ile karşı karşıya kalmış, olay nedeniyle uçuşlar geçici bir süre askıya alınmıştı.

Kaynak: AA, Şarku'l Avsat