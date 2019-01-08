İngiltere'de ikinci bir insansız hava aracı krizi yaşandı.

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow yakınında bir drone tespit edilmesi üzerine kalkışlar yaklaşık 1,5 saat süreyle durduruldu.

Yılda yaklaşık 70 milyon yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nın yönetimi, geçen ay Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone krizinin ardından bu tür olayları önlemeye dönük bir sistem kuracağını duyurmuştu.

20 Aralık 2018 tarihinde Gatwick Havalimanı üzerinde iki adet mini insansız hava aracının izinsiz uçuş gerçekleştirmesi, büyük paniğe yol açmıştı. Bine yakın uçuş iptal edilmişti. Gatwick Havalimanı 2 gün kapalı kalmıştı.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Heathrow Havalimanı 4’ü yolcu, biri kargo olmak üzere 5 terminalden oluşuyor. Havalimanında 80’den fazla havayolu şirketi, her yıl 84 ülkedeki 185 kente yaklaşık 75 milyon yolcu taşıyor.

Kaynak: TRT Haber